Петр Порошенко, как и его предшественники, внёс свой вклад в «проигрывание Украины», а основной фигурой этого процесса следует считать Леонида Кравчука, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 10 октября, комментируя высказывания экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Киев, , 10:55 — REGNUM Как сообщалось ранее, Надежда Савченко в интервью местным СМИ заявила, что Петр Порошенко, подписав в 2015 году Минские соглашения, тем самым «проиграл Украину».

«Надежда Савченко правильно пытается осадить Петра Порошенко, расшатывающего ситуацию на Украине в тот момент, когда появились минимальные шансы выйти на такое решение конфликта в Донбассе, которое позволило бы хотя бы отчасти стабилизировать ситуацию в стране.

Если же взглянуть на ситуацию глубже, то становится ясно, что Украину проиграли не Порошенко или сама Савченко как представитель украинских военных в 2015 году, и не Виктор Янукович или Виктор Ющенко, и даже не Леонид Кучма. Все они внесли свой вклад в то, что по положению на сегодня Украину можно считать тяжело проигравшей страной, но изначально её проиграл Леонид Кравчук, ввязавшись в ельцинскую авантюру по развалу бывшего СССР. Проиграло свою страну и всё население Украины, увлёкшись евроамериканскими «печеньками» и желанием «показать москалям».

Если же говорить о России, то у нас ответственность за проигрыш на украинском направлении (а как бы ни решилась донбасская головоломка, это всё равно будет культурно-историческое поражение) лежит изначально на позднем руководстве СССР, Михаиле Горбачёве, Борисе Ельцине. Вытягивать политику в отношении Украины из той дыры, в которую она была заткнута к концу 1990-х, конечно, было крайне сложно, но точно можно сказать, что Виктор Черномырдин и Михаил Зурабов были последними инструментами, которыми это имело смысл делать, но именно они и были привлечены к этому делу

Примечательно, что и Запад (как США, так и Европейский союз) тоже проиграл Украину. Это удивительная ситуация, когда проиграли все, причём ещё даже не понимают, насколько проиграли, а выигравших нет вообще. Да их и нигде нет на пространстве бывшего СССР.

В этой ситуации оптимальным решением для Украины была бы минимизация ущерба, а для этого, как правильно ведёт дело Савченко, необходимо заткнуть Порошенко и украинских радикалов-шовинистов.

Что же касается ДНР и ЛНР, то, если не пытаться усугубить проигрыш, другого решения, кроме предоставления им максимальной автономии, а лучше — полной признанной независимости, нет», — отметил Михаил Демурин.