Ашхабад, , 10:54 — REGNUM Министры иностранных дел Казахстана, Узбекистана и Туркмении подписали протокол об обмене грамотами и о ратификации Договора между странами о районе точки стыка государственных границ, сообщает 10 октября агентство Orient.

Трехсторонняя встреча глав внешнеполитических ведомств Казахстана, Узбекистана и Туркмении прошла перед заседанием Совета министров иностранных дел СНГ.

Как сообщало ИА REGNUM, заседание Совета глав МИД стран СНГ проходит в Ашхабаде 10 октября 2019 года. В рамках мероприятия стороны планируют обсудить ряд документов, которые будут подписаны 11 октября во время саммита глав государств стран СНГ.

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