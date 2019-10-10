Копенгаген, , 10:53 — REGNUM Представитель Датской народной партии Сёрен Эсперсен раскритиковал посла Дании в Австралии после того, как последний прокомментировал в твиттере заявления журналиста Хамиша МакДональда, в документальном фильме которого звучит вывод о том, что Дания повернулась спиной к своим национальным меньшинствам.

Глава датского дипломатического учреждения Том Нёрринг в качестве ответа на слова журналиста написал, что датчане, напротив, отказались поддерживать крайне правую антиимигрантскую политику. Именно эта фраза вызвала шквал критики со стороны Датской народной партии. Дело в том, что слова посла были восприняты как недвусмысленное признание того, что Датская народная партия является «враждебной по отношению к иностранцам». Поэтому Сёрен Эсперсен намерен обратиться с этим вопросом к министру Йеппе Кофоду — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

Представитель Датской народной партии заявил: «Он (Том Нёрринг) представляет Данию, королеву, нашу нацию, и он должен воздерживаться от подобных высказываний. Он мог бы просто написать, что партии правого толка потерпели поражение, а не представлять все в таком виде, в каком он написал».

Начальник отдела управления и связей с гражданами министерства иностранных дел Дании Эрик Брёггер Расмуссен также в письменном заявлении СМИ отметил, что посол в Австралии «перешел черту».