* ИГ — запрещённая в России организация

Берлин, , 10:56 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что вторжение Турции в Сирию может возродить ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 10 октября сообщается в заявлении МИД в социальной сети Twitter.

Глава внешнеполитического ведомства Германии также отметил, что Сирия на протяжении восьми лет страдает от внутреннего конфликта, поэтому самое главное сейчас для нее — стабильность.

Напомним, 9 октября вооруженные силы Турции вторглись на территорию Сирии. Официальной целью агрессии была заявлена борьба с терроризмом.

Помимо ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), террористическими группировками в Турции также считаются курдские повстанцы, их вклад в борьбу с боевиками Анкара отрицает.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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