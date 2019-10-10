Канберра, , 10:40 — REGNUM Правительство индонезийской провинции Южный Сулавеси готово сотрудничать с Университетом Тасмании в Австралии через институт морских и антарктических исследований (IMAS), сообщает Antara.

Издание отмечает, что IMAS известен как успешный институт, проводящий исследования и разработки морских ресурсов в Австралии.

«Я прошу IMAS сотрудничать с правительством Южного Сулавеси в области аквакультуры», — пояснил губернатор Южного Сулавеси Нурдин Абдулла в своем заявлении в Макассаре 10 октября.

Известно, что Нурдин Абдулла недавно посетил несколько мест в Австралии. Этот рабочий визит использовался для ознакомления с различными морскими возможностями государства, в рамках которых можно было бы наладить сотрудничать.

Отвечая на заявление, Нурдина Абдуллфы, исполнительный директор IMAS Терри Бейли заявил, что готов сотрудничать с правительством Южного Сулавеси. В ближайшее время он намерен отправиться в Макассар для реализации программы, предложенной губернатором Южного Сулавеси.

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