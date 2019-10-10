Нью-Дели, , 10:50 — REGNUM Индия заявила о необходимости сотрудничества Организации объединенных наций (ООН) и Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force или ФАТФ) во имя победы над терроризмом. Об этом 10 октября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

Индийский дипломат Йедла Умансакар, выступая на заседании Комитета по правовым вопросам Генеральной ассамблеи ООН, подчеркнул, что без тесного сотрудничества ООН и ФАТФ мировому сообществу не удастся остановить финансовые потоки, поддерживающие террористические организации. Он также добавил, что Индия осуждает финансовое содействие террористическим организациям и личностям, вовлеченных в террористическую активность.

Напомним, что проблема терроризма является одной из наиболее серьёзных угроз национальной безопасности Индии. Последний крупный теракт на территории южноазиатского государства произошёл 14 февраля, когда смертник из пакистанской организации «Джаиш-е-Мухаммад» напал на конвой Сил полиции центрального резерва (CRPF), следовавший по шоссе Джамму-Сринагар, Джамму и Кашмир. В результате нападения погибло более 40 офицеров CRPF.