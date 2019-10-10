Киев, , 10:37 — REGNUM На неподконтрольной территории Донбасса надо обеспечить вещание украинского телевидения, чтобы бороться за умы местных жителей.

Перед телевизором Цитата из м/ф «Ну, погоди!» реж. В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР

Об этом в ходе пресс-марафона сегодня, 10 октября, заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Он констатировал, что сейчас в Донбассе украинское телевидение «глушат очень сильно», добавив, что для этого используются военные средства. Вместе с тем, добавил президент, Киев работает и делает много в этом направлении, чтобы изменить ситуацию.

Пока же украинского телевидения в Донбассе нет, Зеленский заявил, что местные жители должны противостоять «пропаганде» своими силами:

«Надо переключать эти каналы, не смотреть их, а если ты смотришь, то как Светлаков — разговаривать с телевидением. Это тоже выход, сидеть пока там нет наших каналов и говорить: «Что ты врешь? Я тебе не верю. Скоро украинцы, наша власть здесь появится, скоро наши парни за нами вернутся», — заявил он.

Присутствующие на мероприятии журналисты встретили совет Зеленского смехом.