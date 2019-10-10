Ашхабад, , 10:33 — REGNUM Заседание Совета глав внешнеполитических ведомств стран СНГ в узком формате началось в Ашхабаде, сообщает 10 октября агентство «Туркмения сегодня».

В рамках заседания министры планируют принять программу действия по активизации партнерства между министерствами иностранных дел Содружества.

Кроме того, главы МИД согласуют документы, которые будут представлены на Совете глав государств СНГ, в том числе обращение к народам Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой отечественной войне.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что 10 октября в Ашхабаде пройдет встреча министров иностранных дел стран Туркестана и РФ.

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