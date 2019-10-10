Бейрут, , 10:36 — REGNUM Министерство иностранных дел Ливана подвергло резкой критике агрессию Турции на севере Сирии, об этом 10 октября сообщает Al Arabia.

«Это агрессия против братской арабской нации, а также оккупация сирийских территорий, которая чревата убийствами и насильственным перемещением мирных граждан», — говорится в заявлении.

Как передавало ИА REGNUM, Турция приступила к осуществлению спецоперации на севере Сирии, целью которой является борьба с курдскими повстанцами, а также с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Вторжение стало возможно после того, как президент США Дональд Трамп объявил о решение вывести американские вооруженные силы с указанной территории.

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