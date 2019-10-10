Сиронко, , 10:33 — REGNUM Полиция Уганды отменила концертную программу поп-звезды и оппозиционного политика Бобби Вайна, которая должна была состояться недалеко от столицы Кампалы, передает Daily Monitor Uganda.

Концерт должен был совпасть с празднованием Дня независимости Уганды в городе Сиронко в среду, 9 октября, сообщает издание.

Помощник генерального инспектора полиции Уганды Асуман Мугеньи сказал, что организаторы концерта не смогли «соблюдать минимальные стандарты безопасности», как сообщает новостной сайт Nile Post. Он сослался на отсутствие пунктов медицинского обслуживания, контроля дорожного движения, контроля толпы и служб безопасности.

Бобби Вайн, настоящее имя которого Роберт Кягуланьи, представляет избирательный округ Восток Кядондо в Кампале. Он намерен баллотироваться в президенты и является яростным критиком президента Йовери Мусевени, позиционируя себя защитником бедных.

На прошлой неделе он сказал журналистам, что концерт будет продолжаться, несмотря на то, что полиция не ответила на письмо с просьбой дать разрешение на проведение мероприятия. Отмена концерта произошла после правительственного запрета на ношение красных беретов гражданскими лицами, которые являются отличительным знаком Вайна и членов созданного им движения People Power.

Согласно новому закону, объявленному в прошлом месяце, красный берет могу носить только представители Народных сил обороны Уганды.