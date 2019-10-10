Багдад, , 10:34 — REGNUM Президент Ирака Бархам Салих осудил вторжение Турции на территорию Сирии, об этом он сообщил 10 октября на своей странице в социальной сети Twitter.

По мнению Салиха, боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) воспользуется данной ситуацией для дестабилизации обстановки в стране.

Напомним, согласно конституции Ирака, президентом страны избирается политик из курдской политической элиты, близкой к Патриотическому союзу Курдистана.

Как передавало ИА REGNUM, вооруженные силы Турции осуществляют спецоперацию на севере Сирии, основной целью которой является борьба с курдскими повстанцами, сражающимися с террористами.

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