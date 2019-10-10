Тегеран, , 10:14 — REGNUM Иранские военные проводят внеплановые учениям на северо-западе страны в регионе близ города Урмия в провинции Западный Азербайджан, недалеко от границы с Турцией. Манёврами, участие в которых принимают подразделения быстрого реагирования, мобильные силы, вертолёты десантных подразделений сухопутных войск, руководит главнокомандующий ВС Ирана Абдулрахима Мусави. Об этом сообщает агентство IRNA.

Как отметил Мусави на церемонии открытия учений, состоявшейся накануне, 9 октября, целью манёвров является проверка уровня мобильности войск и их маневрённости при спецоперациях. Генерал-майор подчеркнул, что армейские подразделения находятся на пике своей готовности и любая возложенная на них миссия будет выполнена в кратчайшие сроки.

Отметим, что военные учения Ирана начались как раз в тот день, когда подразделения армии Турции пересекли границу Сирии. Иран выступил против проведения военной операции Анкары на территории САР. Власти страны убеждены, что такие действия не только не будут способствовать безопасности Турции, но и приведут к материальному ущербу и человеческим жертвам.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября Турция начала наступательную операцию в Сирии, её войска вошли в северную часть страны восточнее Евфрата. Турецкие войска предприняли штурм города Телль-Абьяд, однако курды отразили эту атаку. На фоне этих событий официальный Вашингтон заявил, что не намерен поддерживать Турцию в военной операции, и начал вывод своих войск из Сирии.

Президент США Дональд Трамп в связи с началом турецкой операции «Источник мира» в Сирии выступил с осуждением действий президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его внешней политики в целом. Глава Белого дома заявил, что американская сторона пыталась остановить турков, которые сейчас атакуют курдов в Сирии, но Анкара хочет воевать.