Великий Новгород, , 10:09 — REGNUM Новым прокурором Новгородской области стал Сергей Столяров, который с 2017 года занимал пост заместителя прокурора Новгородской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Новгородской областной думы, на внеочередном заседании регионального парламента 9 октября кандидатуру нового областного прокурора депутаты согласовали единогласно.

Это был единственный вопрос повестки дня заседания. Кандидатуру Столярова на согласование внёс генеральный прокурор РФ Юрий Чайка. Представлял его депутатам заместитель генпрокурора РФ Алексей Захаров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прежний прокурор Новгородской области Андрей Гуришев оставил свой пост в Новгородской области в сентябре 2019 года в связи с назначением на должность начальника управления Генеральной прокуратуры России по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса.

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