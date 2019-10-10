Великий Новгород, 10 октября 2019, 10:09 — REGNUM Новым прокурором Новгородской области стал Сергей Столяров, который с 2017 года занимал пост заместителя прокурора Новгородской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Новгородской областной думы, на внеочередном заседании регионального парламента 9 октября кандидатуру нового областного прокурора депутаты согласовали единогласно.
Это был единственный вопрос повестки дня заседания. Кандидатуру Столярова на согласование внёс генеральный прокурор РФ Юрий Чайка. Представлял его депутатам заместитель генпрокурора РФ Алексей Захаров.
Столяров Сергей Александрович родился в 1977 году в городе Орёл. В 1998 году окончил Орловский юридический институт МВД России. С 1994 по 1998 годы проходил службу в органах внутренних дел Орловской области, затем работал следователем прокуратуры Хотынецкого района Орловской области. С 2002 по 2005 годы был заместителем прокурора Карачевского района Брянской области, с 2005 по 2017 годы занимал различные должности в органах прокуратуры Москвы. В должности заместителя прокурора Новгородской области работал с июня 2017 года.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, прежний прокурор Новгородской области Андрей Гуришев оставил свой пост в Новгородской области в сентябре 2019 года в связи с назначением на должность начальника управления Генеральной прокуратуры России по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса.
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