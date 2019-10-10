* талибов — запрещённая в России организация

Меймене, Афганистан, , 10:07 — REGNUM Официальный представитель губернатора провинции Фарьяб (столица провинции — г. Меймене) заявил, что на территории этого региона в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, был ликвидирован высокопоставленный командир движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Нур Ака Васик.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», Национальные силы безопасности и обороны Афганистана нанесли авиационный удар по укрытию талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории уезда Ширин Тагаб провинции Фарьяб.

По словам официального представителя полиции провинции Фарьяб, Нур Ака Васик занимал пост теневого главы уезда Ширин Тагаб и был вовлечён в серию нападений на правительственные войска. Также в ходе операции было ликвидировано пять рядовых членов движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.