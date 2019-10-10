Самара, , 10:07 — REGNUM Нового заместителя начальника таможни назначили в Самаре. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба приволжского таможенного управления.

Заместителем начальника Самарской таможни стал полковник таможенной службы Тунтаев Рустам Исаевич.

По сообщению пресс-службы ведомства, до назначения на эту должность Рустам Тунтаев работал на должности начальника службы таможенного контроля после выпуска товаров Самарской таможни.

Отмечается, что в таможенных органах Рустам Тунтаев служит с 2002 года. За безупречную службу награжден медалями «За службу в таможенных органах» II и III степени, «За усердие», «Дмитрий Бибиков», а также нагрудным знаком «Отличник таможенной службы», юбилейной медалью «25 лет Федеральной таможенной службе».