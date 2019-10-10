Дамаск, , 10:04 — REGNUM Сирийский город Рас-эль-Айн близ границы с Турцией вновь обстреливается турецкими военными. Об этом говорится в сообщении сирийского государственного телеканала Alikhbaria, опубликованного 10 октября в Facebook.

Возобновлены бомбардировки прилегающей сельской местности и уничтожение бетонной стены напротив города, уточнил корреспондент канала.

Города Телль-Абъяд и Рас-эль-Айн в сирийской провинции Хасеке подвеглись атаке турецких военных 9 октября, когда Анкара начала операцию «Источник мира». Как сообщало ИА REGNUM, жители этих городов бежали в соседние населенные пункты Дербасия и Амуда.