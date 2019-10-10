Москва, , 10:03 — REGNUM Россию устроят разные варианты переформатирования Украины, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Россию одинаково устраивает конфедерализация Украины и кипрский вариант… Два Кипра живут. Вы хотите этого? Прекратите стрельбу и все прочее, и будет два Кипра, и слава богу», — заявил Кургинян.

По его словам, какое-либо решение конфликта на Донбассе может быть принятой Украиной только в том случае, если в ее политическую жизнь вернется бытие и честь, чего пока не наблюдается.

Напомним, что до 1974 года Кипр был единым государством, однако межнациоальные конфликты между греческим и турецким населением острова привели к распаду страны на два государства — южное Республика Кипр и северная Турецкая Республика Северного Кипра.

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