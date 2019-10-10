Брюссель, , 10:04 — REGNUM Украина не сможет в полной мере достичь стандартов НАТО к 2020 году. Такое утверждение содержатся в докладе сенатора Джейн Корди из Канады, который будет обсуждаться на осенней сессии Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО.

«Несмотря на значительный прогресс, который достигнут (Украиной) с 2014 года, существует серьезный риск того, что Украина может не достичь стратегической цели, поставленной в 2016 году, чтобы полностью соответствовать стандартам НАТО и критериям оперативной совместимости к концу 2020 года», — говорится в докладе.

Также в нем отмечается, что нынешний и будущий, 2020 год, станут решающими для того, чтобы реформы обороны и безопасности Украины стали одними из главных в её повестке дня.

Кроме этого, в докладе сенатора Корди подчеркивается, что, несмотря на то, что в настоящий момент Украины всё ещё не соответствует условиям членства в НАТО и Евросоюзе, «ей необходимо дать четкий сигнал о том, что членство достижимо, как только будут выполнены все критерии».

Отметим, сессия ПА НАТО состоится в Лондоне с 11 по 14 октября. На ней профильными комитетами ПА будет проведено обсуждение подготовленных нынешней осенью докладов и проектов резолюций, для внесения их для рассмотрения сессии и направления в качестве политических рекомендаций НАТО, в случае их одобрения.