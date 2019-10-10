Киев, , 09:58 — REGNUM Для президента Украины Владимира Зеленского завершился «медовый месяц» и теперь его ждут испытания, перед которыми спасовал предшественник, Петр Порошенко.

Об этом заявил 10 октября политолог Семен Уралов, комментируя последние события, связанные с урегулированием конфликта в Донбассе, в частности, попытки радикалов сорвать разведение сил в Золотом.

ИА REGNUM напоминает, что националисты заявили — если ВСУ в рамках разведения войск покинут позиции в Золотом, их займут сами радикалы и продолжат боевые действия. Накануне по пути следования в населенный пункт на линии соприкосновения даже состоялись столкновения радикалов с полицией, со стрельбой в воздух,

«Золотое — один из немногих поселков, который прямо поддерживал украинских военных. Там живет большое количество людей, которые служат в бригадах. Они шокированы. Они не знают, куда им деваться. Они понимают, что Украина просто их оставляет», — заявил в эфире украинского телевидения один из организаторов акции, лидер партии «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрей Билецкий.

«Итак, Зеленский стоит перед выбором: умиротворять страну по «формуле Штайнмайера» для чего надо зачистить «отморозков» и «беспредельщиков», мимикрирующих под национал-патриотов; или же продолжить войну, пожертвовав поддержкой населения», — констатирует Уралов, комментируя последние события.

Эксперт считает, что нынешний украинский президент боится внедрять «Минские соглашения» — «потому что перед глазами маячит Майдан в Киеве и сопротивление местных советов на западе Украины».

По мнению специалиста, решением для Зеленского мог бы стать всеукраинский референдум по вопросам как минимум мира (что делать с Донбассом), земли (продавать или нет) — а для убедительности также стоило бы опереться на мнение граждан по вопросам, много лет раскалывающим общество (отношения с Россией, язык, дальнейшая евроинтеграция).

«Если Зеленский будет откладывать решение, то очень скоро его ждет судьба Порошенко. Радикальное меньшинство и партия войны будут вести его «на флажки». Поэтому в течение ближайших месяцев Зеленскому придется самоопределяться. Отшутиться не получится», — резюмировал Семен Уралов.