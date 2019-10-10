Москва, 10 октября 2019, 09:52 — REGNUM Хотя представитель правительства Германии Штеффен Зайберти и заявил, что канцлер Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский сошлись во мнении, что все условия для проведения саммита «нормандской четверки» выполнены, российская сторона не примет эту точку зрения, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя телефонный разговор Меркель и Зеленского.
Как сообщало ИА REGNUM, канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским обещала ему попытаться договориться с российским лидером Владимиром Путиным о дате проведения «нормандского саммита».
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