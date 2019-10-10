Газни, Афганистан, , 10:00 — REGNUM Официальные представители 203 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории провинции Газни (столица провинции — г. Газни) в результате операций Национальных сил безопасности и обороны и авиационных ударов сил международной коалиции был ликвидирован по меньшей мере 21 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операции Национальных сил безопасности и обороны и сил международной коалиции по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были проведены на территории уездов Гиро и Дих-Як провинции Газни.

Согласно вышеупомянутому заявлению, в результате операций Национальных сил безопасности и обороны и сил международной коалиции были уничтожены значительные объемы вооружения и два мотоцикла, принадлежащие талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.