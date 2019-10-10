Токио, , 09:51 — REGNUM Турецкая военная операция на территории Сирии усилит напряженность в регионе и обострит гуманитарную обстановку. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга в ходе пресс-конференции 10 октября.

Японское правительство полагает, что новое усиление военной напряженности делает решение сирийского кризиса более сложным. Гуманитарная ситуация в Сирийской Арабской Республике только ухудшится, добавил он.

Читайте также: Экс-президент Франции Олланд потребовал ввести санкции против Турции

Японский политик подчеркнул, что сирийский кризис нельзя решить военным путем.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября Турция приступила к военной операции «Источник мира», введя свои войска в северную часть Сирии восточнее Евфрата. За первые часы операции по 181 объекту курдских формирований были нанесены воздушные удары.

Подробнее: Турецкая военная операция «Источник мира» в Сирии» — трансляция