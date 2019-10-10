Манила, , 09:52 — REGNUM Представитель Южной Кореи выбран председателем региональной ассамблеи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Западно-Тихоокеанскому региону. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства здравоохранения и социального обеспечения страны.

По их словам, пост председателя 70-й региональной ассамблеи, проходившей в Маниле в период с 7 по 10 октбря, занял министр Пак Нын Ху.

Известно, что в рамках встречи представители стран оценили эффективность проектов в сфере здравоохранения, а также обсудили будущие бизнес-планы и бюджет.

В своем выступлении министр здравоохранения и социального обеспечения Южной Кореи отметил, что решение о его назначении говорит о большом внимании членов организации к Южной Корее в вопросе разрешения проблем в сфере здравоохранения в Заподно-Тихоокеанском регионе.

Отметим, что в ассамблеи приняли участие министры здравоохранения и их заместители из 37 стран региона.