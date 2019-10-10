Тирана, , 10:04 — REGNUM В Нидерландах прошло заседание комиссии парламента по европейским делам.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», в ходе заседания члены комиссии заслушали позиции правительства относительно начало переговоров о вступлении Албании в ЕС, представленные министром иностранных дел страны Стефом Блоком.

Министр заявил, что правительство считает преждевременным начало переговоров о вступлении Албании в ЕС. Члены комиссии согласились с позицией правительства, однако заявили, что парламент не станет накладывать вето, если другие страны ЕС единодушно выступят за начало переговоров о вступлении Албании в ЕС.