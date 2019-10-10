Приштина, 10 октября 2019, 10:01 — REGNUM 9 октября президент Косово Хашим Тачи провел встречу со специальным представителем президента США Дональда Трампа по диалогу Косово-Сербия Ричардом Гренеллом.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, после встречи не было сделано никаких заявлений для СМИ. Ожидается, что после формирования нового правительства Косово диалог между Сербией и Косово возобновится. Покинув кабинет Тачи, Гренелл отправился в посольство США в Приштине.
Напомним, Гренелл также занимает пост посла США в ФРГ.