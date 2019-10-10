Киев, , 09:37 — REGNUM Такое впечатление, что кто-то дал президенту Украины Владимиру Зеленскому совет «прикормить» журналистов после последних «проколов» и скандалов, и глава государства воспринял этот совет слишком уж буквально, заявил политолог Виталий Бала.

Эксперт таким образом прокомментировал намеченный на сегодня, 10 октября, пресс-марафон Зеленского.

ИА REGNUM напоминает, что по задумке офиса президента, мероприятие состоится в новом фудмаркете Kyiv Food Market в центре столицы Украины и будет продолжаться целый день.

Бала задается вопросом — а как же быть с бравурными заявлениями из окружения Зеленского, что журналисты вообще не нужны для общения с народом (ранее такое мнение высказывал глава офиса президента Андрей Богдан, отмечая, что в нынешнее время социальных сетей власть может строить коммуникацию с народом напрямую — ред).

Также эксперт интересуется, найдутся ли на Украине такие СМИ или отдельные журналисты, которые бойкотируют это мероприятие.