Вашингтон, , 09:39 — REGNUM С болью и разочарованием отозвался о последних новостях из Сирии американский конгрессмен Адам Кинцингер на своей странице в твиттере.

По словам Кинцингера, он был одним из первых конгрессменов в курдских районах Ирака после того, как курдские пешмерга (которые ведут активную борьбу с халифатистами практически с самого начала боевых действий в Ираке) отбили первоначальные нападения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Адам Кинцингер «Я видел храбрых мужчин и женщин, решивших довести бой до конца… и их решимость бороться с нашей поддержкой. Я обещал им, что мы будем там, через борьбу. Они никогда не представляли себе потери (более 10 000) жизней, но они охотно сражались. Они защищали свои земли, а также земли христиан и мусульман. Они противостояли ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) лицом к лицу».

Кинцингер подчеркивает, что эти люди, о которых он говорит, были брошены американским президентом, который не выполнил своего обещания уничтожить ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Адам Кинцингер «Америка, которую я люблю, способна на гораздо более высокое призвание. Это провал. Боже, помоги курдам».

Ранее парламент Иракского Курдистана выразил обеспокоенность по поводу вторжения Турции на территорию Сирии.