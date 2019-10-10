Вашингтон, 10 октября 2019, 09:39 — REGNUM С болью и разочарованием отозвался о последних новостях из Сирии американский конгрессмен Адам Кинцингер на своей странице в твиттере.
По словам Кинцингера, он был одним из первых конгрессменов в курдских районах Ирака после того, как курдские пешмерга (которые ведут активную борьбу с халифатистами практически с самого начала боевых действий в Ираке) отбили первоначальные нападения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Кинцингер подчеркивает, что эти люди, о которых он говорит, были брошены американским президентом, который не выполнил своего обещания уничтожить ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Ранее парламент Иракского Курдистана выразил обеспокоенность по поводу вторжения Турции на территорию Сирии.