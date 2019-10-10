Брюссель, , 09:40 — REGNUM Европейскому союзу нужна эффективная стратегия борьбы с «дезинформацией», поступающей из России. Об этом говорится в резолюции Европарламента, сообщает 10 октября RT.

Европарламент, как следует из документа, глубоко озабочен «крайне опасным характером российской пропаганды». В частности, авторы документа обвиняют Россию в причастности к финансированию избирательных кампаний в западных странах, что якобы подтверждено некими «расследованиями».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США вновь вернулись к теме «российских хакеров», вмешательство которых якобы привело к избранию президентом Дональда Трампа. Кроме того, газета The New York Times выпустила материал о «подразделении ГРУ 29 155», которое якобы причастно к инциденту в Солсбери в марте 2018 года и попытке государственного переворота в Черногории осенью 2016 года.

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