Нью-Дели, , 10:01 — REGNUM Министр внутренних дел Индии и президент правящей Бхаратия джаната парти (БДП) Амит Шах объявил о намерении правительства окончательно разрешить проблему нелегальных мигрантов к 2024 году. Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

Амит Шах, выступая на митинге в Кайтхале, штат Харьяна, подчеркнул: «К следующим всеобщим выборам, которые пройдут в Индии в 2024 году, мы полностью избавимся от всех нелегальных мигрантов. Он также отметил, что министерство внутренних дел не станет высылать «истинных граждан Индии», а также добавил, что опасения оппозиции по поводу Национального реестра граждан ничем не подкреплены.

Напомним, что 31 августа 2019 года правительство Индии опубликовало окончательную версию Национального реестра граждан, из которой были исключены имена более 1,9 млн жителей северо-восточного штата Ассам. Указанная категория населения была фактически лишена гражданства. Сообщается, что в течение 120 дней исключенные из реестра индийцы смогут оспорить решение правительства в трибуналах для иностранцев. Отметим, что из первоначальной версии Национального реестра граждан Индии, опубликованной в сентябре 2018 года, были исключены имена 4 млн человек. Оппозиционные лидеры и общественные деятели усомнились в необходимости подобных шагов и обвинили правящую Бхаратия джаната парти в дискриминации жителей северо-восточной Индии.