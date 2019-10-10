Штат Джамму и Кашмир, Индия, , 10:04 — REGNUM Правительство Индии во главе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди выделит из государственного бюджета средства для финансовой помощи кашмирским беженцам. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так.

Власти Индии предоставят беженцам из оккупированных Пакистан ом территорий Кашмира единовременную материальную помощь для обустройства жилья на новом месте. Общая сумма выплат на одну семью составит 550 тысяч рупий (примерно 7 700 долларов). Участниками указанной программы станут 3 500 семей.

Напомним, что 5 августа 2019 года правительство Индии объявило об отмене статьи 370 Конституции Индии и ликвидации особого статуса штата Джамму и Кашмир с целью окончательной интеграции региона в государственную систему страны. Сообщается, что указанные шаги позволят ускорить экономический рост и развитие региона, привлекут дополнительные средства в кашмирскую долину, а также поспособствуют увеличению благосостояния населения.