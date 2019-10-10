Нью-Дели, , 10:03 — REGNUM Влиятельный лидер оппозиционной партии Индийский национальный конгресс (ИНК) Дигвиджая Сингх потребовал, чтобы правительство Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди раскрыло общественности стоимость новых французских истребителей Rafale. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так.

Дигвиджая Сингх, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул: «Мы, безусловно, рады, что новые истребители поступят на вооружение ВВС Индии и усилят нашу боевую мощь». Тем не менее, оппозиционер добавил, что стране необходимы были 126 самолётов, а поставлено будет всего 36. Дигвиджая Сингх потребовал, чтобы правящая Бхаратия джаната парти поделилась с общественностью информацией о стоимости Rafale. «Так все смогут убедиться в том, что деньги были потрачены по назначению», — добавил он.

Напомним, что в 2016 году была заключена сделка на покупку 36 французских самолетов на сумму 590 млрд рупий (примерно 8,3 млрд долларов). Это соглашение вызвало негативную реакцию среди индийской общественности и оппозиционных сил. Главным камнем преткновения стала завышенная цена истребителей, что породило множество предположений о наличии коррупционной составляющей в этой сделке.