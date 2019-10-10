Нью-Дели, , 10:05 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят возможности для укрепления двусторонних связей в области экономики, торговли и бизнеса. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так со ссылкой на источники в правительстве Индии.

11−12 октября в индийском прибрежном городе Махабалипурам (также известен как Мамаллапурам), штат Ченнаи, состоится второй неформальной саммит лидеров Индии и Китая. Как сообщил информатор издания, Нарендра Моди и Си Цзиньпин намерены обсудить вопросы торгово-экономического сотрудничества. Дели надеется вынести на обсуждение проблему растущего торгового дефицита в торговле с Пекином. Сообщается, что лидеры двух стран намерены также провести переговоры по способам поддержания мира в регионе, а также мерам по укреплению доверия в приграничных районах.

Ранее министерство иностранных дел Индии также сообщило о том, что Дели не позволит Пекину вынести на обсуждение проблему особого статуса штата Джамму и Кашмир. МИД Индии заявил, что данный вопрос является внутренним делом Индии, вмешательство в которое недопустимо.