Нью-Дели, , 10:05 — REGNUM Глава министерства здравоохранения Индии Харш Вардхан представил новую «дорожную карту» сотрудничества Индии и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в целях улучшения здоровья индийцев, а также санитарных условий в регионе. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так.

Новая стратегия рассчитана на 2019−2023 годы. Она содержит конкретные шаги для укрепления сотрудничества Нью-Дели и ВОЗ в сфере здравоохранения граждан. Основной упор будет сделан на следующие сферы: ускоренное создание всеобщей системы здравоохранения, популяризация здорового образа жизни, защита населения от чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения, а также превращение Индии в мирового лидера в сфере здравоохранения.

Напомним, что в настоящее время правительство Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди стремится обеспечить всем жителям страны доступ к системе здравоохранения. Ярчайшим тому примером служит федеральная программа «Долголетие Индии» («Аюшман Бхарат»), в рамках которой наименее защищённые слои Индии получили доступ к бесплатному медицинскому страхованию.