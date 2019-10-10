Нью-Дели, , 09:59 — REGNUM Глава министерства обороны Индии Раджнатх Сингх выразил готовность правительства Индии упростить систему налогообложения в стране ради привлечения инвестиций. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так.

В своём выступлении на встрече с главами крупнейших компаний оборонной промышленности Франции Раджнатх Сингх подчеркнул, что правительство Индии готово к позитивным изменениям в своей налоговой системе ради иностранных инвестиций. По словам министра обороны южноазиатского государства, основной упор сделан на программу «Производи в Индии», в рамках которой кабинет премьер-министра Индии Нарендра Моди существенно упростил условия ведения бизнеса и осуществления капиталовложений в Индии. Раджнатх Сингх также привел в качестве примера позитивных изменений снижение корпоративного налога в Индии.

Напомним, что 9 октября 2019 года высокопоставленная делегация во главе с Раджнатхом Сингхом прибыла во Францию для участия в церемонии передачи индийской стороне новейшего французского многоцелевого истребителя Rafale. К сентябрю 2022 года французская компания Dassault передаст ВВС Индии 36 таких самолётов.