Киев, , 09:29 — REGNUM Сегодня, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский проведет «пресс-марафон» для журналистов.

Мероприятие, о котором стало известно только накануне вечером, пройдет в новом фудмаркете Kyiv Food Market в центре столицы Украины, начало в 10:00 по местному времени, передает корреспондент ИА REGNUM.

В офисе президента объяснили, что общение Зеленского с журналистами будет радикально отличаться от пресс-конференций, которые ранее давали президенты страны. Согласно плану, представители медиа будут задавать вопросы главе государства группами по 7−10 человек, причем эти группы должны сменяться примерно каждые полчаса. Мероприятие должно продолжаться целый день, на пресс-марафон аккредитовано более 300 журналистов.

«И формат (пресс-марафон), и место (городской фуд-маркет) пресс-конференции Зеленского, только подтверждают тенденцию — акцент делается на форму, а не на содержание. Все мыслится как шоу — с режиссером, продюсером, аудиторией», — комментирует предстоящее событие политолог Олеся Яхно.

Эксперт иронически отмечает, что в этом контексте и недавний визит актера Тома Круза в офис президента Зеленского, в то время, когда, скажем, глава Верховного суда не может встретиться с президентом (по поводу президентского же законопроекта), «смотрится вполне гармонично».