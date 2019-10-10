Нью-Дели, , 10:06 — REGNUM Высокопоставленный деятель оппозиционной партии Индийский национальный конгресс (ИНК) и бывший министр Индии Салман Хуршид заявил, что основной проблемой оппозиции в южноазиатском государстве является отсутствие явного лидера. Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

Салман Хуршид, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул: «Все проблемы ИНК, в том числе массированный исход партийных активистов, начались после того, как 25 мая председатель партии Рахул Ганди подал в отставку и наотрез отказался от каких-либо партийных должностей». По словам оппозиционера, Соня Ганди, мать Рахула и вдова бывшего премьер-министра Индии Раджива Ганди, согласилась лишь временно возглавить партию до тех пор, пока преемник не будет найден. «Наш лидер нас покинул и просто ушёл из политики в столь трудный для оппозиции час, однако нам необходимо продолжать сражаться и оставаться верными своим убеждениям», — добавил Салман Хуршид.

Напомним, что по результатам всеобщих парламентских выборов 2019 года Индийский национальный конгресс одержал сокрушительное поражение, набрав лишь 52 места из 543 в высшем законодательном органе страны. В итоге Рахул Ганди взял на себя всю ответственность за фиаско ИНК на выборах и покинул пост председателя партии, несмотря на уговоры других партийных лидеров.