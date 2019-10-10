Нью-Дели, , 09:55 — REGNUM Генеральный секретарь оппозиционного Индийского национального конгресса (ИНК) Приянка Ганди заявила, что правительство во главе с Бхаратия джаната парти (БДП) вспоминает о крестьянах лишь перед выборами. Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

В своём аккаунте в Twitter Приянка Ганди подчеркнула, что правящая БДП обманывает крестьян ради их голосов, а затем забывает о их проблемах. По словам оппозиционера, крестьяне в Уттар-Прадеш — главном сельскохозяйственном штате страны — не получают компенсаций за потери урожая в связи с плохими погодными условиями, потопами и засухой. Приянка Ганди добавила: «Из-за неуплаченных счетов за электричество фермеров сажают в тюрьму».

Ранее по штату Уттар-Прадеш прокатилась волна самоубийств крестьян, которые не могли погасить долги, банковские кредиты и счета за электричество.