Горно-Алтайск, , 09:27 — REGNUM 9 октября президент России Владимир Путин провёл встречу с избранными в сентябре глава регионов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы государства, он призвал губернаторов не снижать темп работы и работать с такой же отдачей, как и в период предвыборной кампании.

Присутствовавший на встрече глава Республики Алтай Олег Хорохордин написал на своей странице в соцсети «Вконтакте», что для него участие на заседании стало большой честью.

«Уверяю вас, что все обещания будут выполнены, вы знаете, что мы уже начали реализацию нашей народной программы «Сильный Алтай», конечно же, буду информировать вас об этапах ее исполнения», — заявил он, подчеркнув, «будем работать!».

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедших 8 сентября выборах в республике, Хорохордин одержал победу в первом туре, получив 58,8% голосов избирателей. За занявшего второе место Виктора Ромашкинапроголосовало 31,64%, за третьего кандидата — Дмитрия Софронова— 6,54%.

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