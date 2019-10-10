Исламабад, , 09:41 — REGNUM Представители вооруженных сил Пакистана обвинили военных Индии в стрельбе, жертвой которой стал один военнослужащий, еще две женщины пострадали. Об этом 10 октября сообщает Al Arabia.

Отмечается, что военные Пакистана открыли ответный огонь, однако информации о его последствиях пока не поступало.

Военные Индии и Пакистана регулярно открывают стрельбу вдоль линии разграничения в Кашмире, что становится порой причиной углубления противоречий.

С 5 августа 2019 года и без того тяжелые взаимоотношения между Индией и Пакистаном усложнились из-за отмены властями Индии особого статуса штата Джамму и Кашмир, что также способствовало созданию напряженности вдоль линии контроля.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство Пакистана: Twitter больше не будет блокировать пользователей