Кито, , 09:23 — REGNUM Государственная нефтяная компания Petroecuador приостановила работу своей Трансэквадорской трубопроводной системы (SOTE). Об этом сообщило министерство энергетики и невозобновляемых ресурсов Эквадора.

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Протестующие захватили ещё два нефтяных месторождения в Эквадоре

Это произошло накануне, 9 октября, после того, как протестующие захватили пять нефтяных месторождений компании, из-за чего добыча нефти на них была приостановлена, сообщает The New York Times.

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Трубопровод государственной компании, который обычно транспортирует 360 тыс. баррелей в день к тихоокеанскому побережью, был закрыт в час дня из-за низкого уровня подачи сырья, вызванного приостановкой работ на управляемых компанией Petroamazonas месторождениях, говорится в заявлении министерства. Также отмечается, что в настоящее время компания думает о том, чтобы объявить о форс-мажорных обстоятельствах по международным контрактам из-за возможных задержек в поставках.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября протестующие захватили нефтяные блоки 60, 57 и 61 в провинциях Орельяна и Сукумбиос. 9 октября протестующими были захвачены ещё два месторождения нефти в Эквадоре. Государственная компания Petroamazonas приостановила добычу нефти на 45 скважинах на двух блоках (44 и 18), находящихся в провинции Орельяна, из-за присутствия на них «посторонних людей». Всего, по данным ведомства, на территорию объектов проникли в общей сложности почти 90 человек.

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