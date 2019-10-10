Брюссель, 10 октября 2019, 09:22 — REGNUM За пять лет Европейский союз предоставил Украине наибольший пакет помощи за всю историю, заявила в Брюсселе высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, сообщил телеканал 112.ua.
Напомним, ранее из стенограммы переговоров между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским стало известно, что Зеленский считает помощь США более существенной, чем помощь Евросоюза.
Читайте ранее в этом сюжете: Помощь ЕС Украине в десятки раз превышает помощь США