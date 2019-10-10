Брюссель, , 09:22 — REGNUM За пять лет Европейский союз предоставил Украине наибольший пакет помощи за всю историю, заявила в Брюсселе высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, сообщил телеканал 112.ua.

«После 2014 года мы собрали для Украины самый большой пакет поддержки в истории Европейского союза стоимостью более 15 млрд евро. Мы инвестировали в Украину больше, чем в любую другую страну мира. И никакой другой партнер не вложил в Украину столько, сколько мы», — рассказала она.

Напомним, ранее из стенограммы переговоров между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским стало известно, что Зеленский считает помощь США более существенной, чем помощь Евросоюза.

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