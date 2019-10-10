Вашингтон, , 09:14 — REGNUM Участие США в зарубежных вооруженных конфликтах входит в число интересов американского военно-промышленного комплекса, однако Белый дом в настоящее время нацелен на отзыв своих военных. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в Вашингтоне.

По его словам, некоторые в Вашингтоне «прекрасно живут с военно-промышленным комплексом», представители которого обладают огромной мощью. Он напомнил в этой связи одного из своих предшественников, президента Дуайта Эйзенхауэра.

«Им нравятся военные действия. Они зарабатывают большие деньги, когда воюют», — сказал Трамп.

Американский лидер добавил, что теперь настало время вернуть солдат домой.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября Трамп написал в микроблоге о «нелепых бесконечных войнах», из которых должны выйти Соединенные Штаты. Американских военных нужно вернуть из Сирии, пояснил он.

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