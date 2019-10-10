Париж, , 09:04 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон «решительно» осудил нападение на синагогу в Галле (Германия), в результате которого двое человек погибли и двое получили ранения, сообщает Le Figaro.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Антисемитская атака в Галле шокирует. Мы решительно осуждаем это», — написал глава французского государства в Twitter.

«Я выражаю свою полную поддержку еврейской общине в этот день, солидарность с Германией, мои мысли с семьями погибших и их близкими», — также говорится в сообщении Эммануэля Макрона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, двое неизвестных открыли стрельбу по синагоге в немецком городе Галле. Нападение произошло в день поста, молитвы, всепрощения и искупления грехов в иудаизме.

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