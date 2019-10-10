Москва, , 09:03 — REGNUM Те, кто избрал Владимира Зеленского президентом Украины не готовы выйти на улицу, а потому они слабее 10 тыс. бандеровцев, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

По словам Кургиняна, слой, который избрал президентом Зеленского крайне аморфный, а главное, он не готов выходить на улицу для чего бы то ни было, поскольку эта группа населения, словно чернь в трагедии Пушкина «Борис Годунов» «легко пустой надежде предана, мгновенному внушению послушна, для истины глуха и равнодушна, а баснями питается она».

«Тогда получается, что 10 тыс. бандеровцев, которые выходят на улицу, они сильнее этого слоя, потому что мы говорили, что власть существует до тех пор, пока она эшелонирована: пока у нее есть улица, партия и все остальные уровни… а оказалось, что всего этого нет, и теперь эта власть, «гидропоника» Зеленского, повисает в воздухе», — заявил Кургинян.

Напомним, что президент Украины Зеленский поддержал формулу «Штайнмайера» по разрешению кризиса на юго-востоке Украины. Украинские нацисты и Порошенко эту идею не поддержали, угрожая новым Майданом.

Читайте ранее в этом сюжете: Кургинян: Украинский народ существует, это и есть Донбасс