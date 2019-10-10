Ташкент, , 09:00 — REGNUM Заместитель председателя государственного налогового комитета Узбекистана Абдулла Азизов возглавил рейтинг молодых прогрессивных управленцев республики, сообщает 10 октября издание «Газета.uz».

Рейтинг составило общественное движение «Юксалиш» совместно с Институтом социальных и экономических инициатив. Отмечается, что в топ-35 вошли руководители, которые стоят в центре масштабных преобразований в возрасте до 40 лет.

На второй строчке оказался врио председателя государственного комитета по развитию туризма Абдулазиз Аккулов, на третьем месте — председатель правления АКБ «Узпромстройбанк» Азиз Воитов.

Напомним, общественное движение «Юксалиш» было создано в Узбекистане в январе 2019 года. С предложением о создании нового движения выступили депутаты парламента Олий Мажлиса.