Сеул, , 08:50 — REGNUM В 2018 году патрульный катер Береговой охраны Японии был замечен вблизи островов Токто более 100 раз. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Комитета национальной обороны.

По их словам, с 2016 года частность посещения внутренних вод вблизи островов Токто увеличилось с 90 до 100 раз.

Специалисты также отмечают, что в период с 2016 по 2018 год число случаев обнаружения китайских военных кораблей вблизи Корейского полуострова также увеличилось вдвое до 280 раз.

Известно, что правительство Южной Кореи намерено принять соответствующие меры противодействия растущей угрозе со стороны других стран.