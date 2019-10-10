Иркутск, , 08:40 — REGNUM Зарплата губернатора Иркутской области повышается в связи с индексированием по указу президента России. Об этом сообщил 10 октября глава пресс-службы правительства региона Павел Добродеев.

Подробное сообщение для прессы на эту тему уже готовится, отметил он. Пока можно сказать, что увеличение оклада главы региона Сергея Левченко связано с исполнением указа президента об индексировании зарплат госслужащих с 1 октября 2019 года.

По закону, заработная плата подчиненных привязана к уровню зарплаты руководителя, потому повысить зарплаты чиновникам без повышения оклада губернатора невозможно, разъяснил Добродеев РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на сайте законодательного собрания Иркутской области опубликовали законопроект, согласно которому оклад губернатора поднимается до 27 167 рублей. В настоящее время оклад главы региона не превышает 20 тыс. рублей в месяц.

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