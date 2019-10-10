Брюссель, , 08:38 — REGNUM Выполнение Минских соглашений является главным способом достижения мира в Донбассе, а «формула Штайнмайера» позволяет добиться прогресса в этом деле, заявила в Брюсселе высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини. Об этом сообщила 9 октября служба по внешним связям и политике безопасности ЕС.

«Должно быть ясно, что минские соглашения остаются центральными в достижении надёжного мирного решения конфликта на востоке Украины, прекращения боевых действий и страданий стольких людей», — рассказала она.

Могерини отметила, что на данный момент важнейшими задачами является разведение сил на определённых участках фронта, а также строительство моста через реку Северский Донец в районе Станицы Луганской.

Чиновник также оценила встречу, на которой украинская сторона согласовала «формулу Штайнмайера».

«Это шаг, который, как можно надеяться, может привести к некоторому прогрессу в деле полного осуществления минских соглашений всеми сторонами», — рассказала она.

Напомним, после подписания «формулы Штайнмайера» на Украине начались акции протеста против «капитуляции», а власти нескольких областей страны потребовали не выполнять эту формулу.

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Ранее глава представительства НАТО на Украине Александр Винников заявил, что Альянс полностью поддерживает выполнение Минских соглашений и «формулы Штайнмайера».

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