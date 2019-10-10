Москва, , 08:33 — REGNUM Российская журналистка Юлия Юзик, ранее задержанная в Иране, вернулась в Москву. В столицу гражданка РФ прилетела сегодня, 10 октября, рано утром.

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Согласно данным онлайн-табло, самолёт Airbus A320 авиакомпании «Аэрофлот» рейсом из Тегерана приземлился в аэропорту «Шереметьево» в 5:47 по московскому времени.

По словам супруга Юзик Бориса Войцеховского, слова которого приводит РИА Новости, журналистку приехала встречать мать, однако девушку вывели не через главный выход терминала прилёта.

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Как сообщало ИА REGNUM, журналистка Юлия Юзик, прибывшая в Тегеран по частному приглашению в конце сентября, была задержана 2 октября в одном из отелей иранской столицы. Девушки разрешили сделать только один телефонный звонок матери, в котором она рассказала, что подозревается в сотрудничестве со спецслужбами Израиля, за что ей грозит до десяти лет тюремного заключения.

Как позднее пояснили власти арабской республики, задержание Юзик не связано с вопросом о шпионаже. По словам официального представителя правительства Ирана Али Рабии, причина задержания связана с вопросом получения визы.

10 октября пресс-атташе посольства России в Иране Андрей Ганенко сообщил, что задержанную в Тегеране российскую журналистку Юлию Юзик освободили. Добиться этого удалось благодаря совместным усилиям Министерства иностранных дел РФ и российского посольства.