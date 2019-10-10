Екатеринбург, , 08:33 — REGNUM Администрация президента РФ будет следить за голосованием о строительстве храма Святой Екатерины. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, сам факт проведения опроса о храме — это «весьма позитивно и отрадно». В администрации уделят пристальное внимание голосованию.

«Это же была очень резонансная тема», — сказал пресс-секретарь.

Напомним, опрос о новом месте для строительства храма Святой Екатерины пройдёт в Екатеринбурге 13 октября 2019 года.

Ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский призвал сообщать о фактах принуждения к голосованию и различных провокациях в связи с проведением опроса.

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